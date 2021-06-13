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Кейт Миддлтон пришла на саммит G7 в браслете принцессы Дианы

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Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон
Фото: Globallookpress.com

Герцогиня Кембриджская Кэтрин отдала дань покойной свекрови принцессе Диане и пришла на саммит G7 в ее браслете, украшенном жемчугом и бриллиантами. Об этом пишет портал The Mirror.

Кейт Миддлтон также была одета в платье-пальто от Alexander McQueen молочного цвета за три тысячи фунтов стерлингов (304 тысячи рублей). Кроме того, на герцогине были туфли на каблуке, а завершал наряд белый клатч.

Браслет, созданный ювелиром Найджелом Милном, принцесса Диана надевала несколько раз. В частности, в нем она посетила Гонконг в 1989 году. Во время поездки Диана сочетала аксессуар с расшитым жемчугом платьем и кембриджской тиарой «Узелки любви».

Кейт Миддлтон и сама не в первый раз надевает этот браслет. Так, впервые она была замечена в нем в 2017 году в Берлине. Затем она снова надела его в 2018 году во время своего королевского турне по Швеции вместе с супругом принцем Уильямом.

В конце мая герцогиня пришла на вакцинацию от COVID-19 в дешевом наряде и вызвала ажиотаж в сети. Она была одета в голубые джинсы прямого кроя, изготовленные масс-маркетовым производителем & Other Stories, и топ с укороченными рукавами из летней коллекции шведского бренда H&M. После ее появления на публике поклонники полностью раскупили указанную вещь в онлайн-магазине.

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