Меган Маркл и Кейт Миддлтон вышли в свет в одинаковой обуви

Герцогиня Сассекская и герцогиня Кембриджская вышли в свет в одинаковой обуви. Об этом сообщает Page Six.

Согласно материалу, Кейт Миддлтон была замечена в кедах бренда Veja белого цвета стоимостью 120 долларов (8,7 тысячи рублей) во время королевского турне по Шотландии с принцем Уильямом 26 мая 2021 года. Она была одета в черный классический костюм, состоящий из пиджака Holland Cooper за 778 долларов (56,6 тысячи рублей) и брюк, и полосатый кашемировый свитер Erdem за 895 долларов (65 тысяч рублей).

Меган Маркл, в свою очередь, появилась в таких же кедах на Паралимпийских играх в Австралии в 2018 году. На ней были черные джинсы Outland Denim за 190 долларов и ветровка того же цвета.

В марте в наряде Кейт Миддлтон увидели тайный знак для оскорбленной Меган Маркл. Уточняется, что герцогиня Кембриджская появилась в эфире онлайн-конференции в серьгах любимого бренда жены принца Гарри Missoma стоимостью 85 фунтов стерлингов (8735 рублей). В описании аксессуара на сайте ювелирного магазина Missoma говорится, что он «излучает любовь, сострадание и передает хорошее настроение». По мнению журналистов, таким образом Миддлтон ответила на слова Маркл из интервью американской телеведущей Опре Уинфри, в котором последняя рассказала о том, что супруга принца Уильяма однажды накричала на нее, не совладав с эмоциями.