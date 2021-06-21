Дешевая одежда на детях принца Уильяма и Кейт Миддлтон вызвала споры в сети

Дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон вышли в свет в дешевой одежде и вызвали споры в сети. Соответствующий материал появился на Daily Mail.

Семилетний принц Джордж и шестилетняя принцесса Шарлотта появились в Сандрингемском дворце на праздновании Дня отца вместе с принцем Уильямом. Мальчик был одет в синие шорты бренда Boden за 30 фунтов стерлингов (3 тысячи рублей), голубую клетчатую рубашку марки Il Gufo за 48 фунтов стерлингов (4,8 тысячи рублей) и синие кроссовки Nike за 40 фунтов стерлингов (4 тысячи рублей).

Шарлотта, в свою очередь, также была в синих шортах бренда Boden стоимостью 12 фунтов стерлингов (1,2 тысячи рублей), розовом джемпере Ralf Lauren за 36 фунтов стерлингов (3,6 тысячи рублей) и кроссовках Nike за 40 фунтов стерлингов (4 тысячи рублей) того же цвета.

Пользователи сети раскритиковали герцога и герцогиню Кембриджских за выбор дешевых вещей для детей. «Зная, сколько стоит их одежда, даже и не верится, что они дети герцогов», «Они что, одевают детей в секонд-хенде?», «Сразу видно, на чем экономят короли», «Даже мне в детстве покупали одежду получше», — высказывались они.

Однако другие поддержали королевскую семью. «Они одеты как обычные дети, почему люди такие завистливые?», «Наоборот хорошо, что они выглядят непримечательно. Это не вызывает зависти у других детей их возраста», «Чудесные дети чудесных родителей», «Шарлотта и Джордж выглядят потрясающе!», «Они одеты как приличные дети», — писали юзеры.

В феврале журналисты раскрыли стоимость самой дорогой одежды и аксессуаров детей знаменитостей. Например, самым дорогим предметом гардероба девятилетней дочери британской певицы Виктории Бекхэм Харпер оказалось платье марки ее матери с принтом в стиле 70-х годов за 1583 фунта стерлингов (163 тысячи рублей). Дочь английской телеведущей Сэм Фэйер Роузи владеет рюкзаком французского модного дома Louis Vuitton стоимостью 1500 фунтов стерлингов (154 тысячи рублей).