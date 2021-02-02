Раскрыта стоимость самой дорогой одежды детей знаменитостей

Журналисты раскрыли стоимость самой дорогой одежды и аксессуаров детей знаменитостей. Об этом сообщает The Sun.

Так, например, самым дорогим предметом гардероба девятилетней дочери британской певицы Виктории Бэкхем Харпер оказалось платье марки ее матери с принтом в стиле 70-х годов за 1583 фунта стерлингов (163 тысячи рублей). Дочь английской телеведущей Сэм Фэйер Роузи, в свою очередь, владеет рюкзаком французского модного дома Louis Vuitton стоимостью 1500 фунтов стерлингов (154 тысячи рублей).

В то же время предпринимательница Кайли Дженнер запечатлела трехлетнюю дочь Сторми с рюкзаком бренда Hermes за 9,3 тысячи фунтов стерлингов (958 тысяч рублей). При этом шестилетняя дочь британской телеведущей Билли Шепард Нелли была замечена с сумкой французской марки Chanel, цена которой равна 5000 фунтам стерлингов (515 тысячам рублей).

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Помимо этого, самой дорогой вещью в гардеробе шестилетней дочери фотомодели Тамары Эклстоун Софии назвали кожаную куртку американского бренда Tom Ford за 4000 фунтов стерлингов (412 тысяч рублей). 18-летний сын английского футболиста Дэвида Бэкхема Ромео является обладателем швейцарских часов бренда Richard Mille стоимостью 40 тысяч фунтов стерлингов (5 миллионов рублей).

В декабре 2020 года дети богатых родителей вышли из изоляции и показали роскошную жизнь. Так, одна девушка с никнеймом viktorija_l сфотографировалась в бикини люксового бренда на палубе яхты во время круиза в ОАЭ, а другая — @lauracastilo0 — у собственного бассейна на фоне городского пейзажа. Кроме того, юзеры делились кадрами своих дорогих суперкаров.