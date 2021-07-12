Кейт Миддлтон вышла в свет в платье за 140 тысяч рублей и нарвалась на критику

Герцогиня Кембриджская Кэтрин появилась на публике в дизайнерском наряде за 140 тысяч рублей и нарвалась на критику в сети. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Жена принца Уильяма попала в объектив папарацци на теннисном турнире Уимблдон. Фотографы засняли ее в VIP-ложе корта в зеленом платье длины миди бренда Emilia Wickstead. Известно, что стоимость наряда составляет 1380 фунтов стерлингов (142 тысячи рублей).

Образ 38-летней Миддлтон дополнили белые туфли-лодочки люксовой марки Jimmy Choo стоимостью 550 фунтов стерлингов (почти 57 тысяч рублей), небольшая сумка в тон обуви, а также солнцезащитные очки.

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Читатели издания принялись ругать образ герцогини за его дороговизну. «Почти 1400 фунтов стерлингов за скучное платье, которое выглядит так, как будто оно сделано из старого вшивого материала», «Омерзительная цена за платье. Для большинства людей это больше, чем месячная заработная плата, за которую они бы работали 160 часов в неделю», «Я бы не стала платить за это даже 190 долларов (14,2 тысячи рублей — прим. «Ленты.ру»). Дизайнеры действительно слишком много о себе возомнили», — негодовали они в комментариях.

Ранее в июле Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом пиджаке Zara и вызвала споры в сети. Вместе с семьей она посетила футбольный матч сборной Англии против сборной Германии в 1/8 финала чемпионата Европы. Так, герцогиню запечатлели в черных брюках, белом топе и красном твидовом пиджаке масс-маркетового испанского бренда Zara стоимостью почти 60 фунтов стерлингов (6045 рублей).