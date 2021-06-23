Кейт Миддлтон в непривычной одежде стала предметом споров в сети

Герцогиня Кембриджская Кэтрин появилась на публике в новом повседневном образе и стала предметом споров в сети. Соответствующие снимки и комментарии появились на Daily Mail.

Кейт Миддлтон посетила «Музей естествознания» в Лондоне, где пообщалась с его директором Дагом Герром (Doug Gurr) и встретилась с школьниками местных учебных заведений. Папарацци сфотографировали жену принца Уильяма в укороченных джинсах, белом топе Ralph Lauren и коричневом пиджаке бренда Chloe стоимостью 1795 фунтов стерлингов (182 тысячи рублей).

Член королевской семьи дополнила свой образ цепочкой ювелирной марки Daniella Draper, серьгами-кольцами и кольцом с сапфиром и бриллиантами, которое ранее принадлежало принцессе Диане. В качестве обуви герцогиня выбрала кеды Veja, цена которых составляет 90 фунтов стерлингов (9140 рублей).

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Поклонники обратили внимание на непривычную одежду супруги принца Уильяма, поскольку чаще всего она выходит в свет в платьях, юбках или классических брючных костюмах, и принялись обсуждать ее в комментариях под опубликованными кадрами.

Некоторые пользователи сети восхитились нарядом знаменитости. «Даже в джинсах выглядит элегантно», «Самая красивая и стильная!», «Она просто суперзвезда», «Такой стиль идет ей гораздо больше», «Кейт выглядит моложе в джинсах», «Супер стильная», — высказались они.

В то же время других комментаторов разозлила стоимость вещей герцогини. «Как можно покупать пиджак почти за две тысячи фунтов? Я в шоке», «Почему она тратит наши налоги на свой гардероб?», «Герцогиня не должна появляться на публике в джинсах! Позор», «Цена этого пиджака меня шокировала», «Выглядит слишком безвкусно», — писали юзеры.

В мае Кейт Миддлтон пришла на вакцинацию от COVID-19 в дешевом наряде и вызвала ажиотаж в сети. Герцогиня была одета в голубые джинсы прямого кроя, изготовленные масс-маркетовым производителем & Other Stories, и топ с укороченными рукавами из летней коллекции шведского бренда H&M.