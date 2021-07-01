Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом пиджаке Zara и вызвала споры в сети

Герцогиня Кембриджская Кэтрин появилась на публике в дешевом пиджаке и вызвала споры в сети. Соответствующие фото и комментарии появились на Daily Mail.

39-летняя Миддлтон вместе с мужем принцем Уильямом и старшим сыном принцем Джорджем посетила футбольный матч сборной Англии против сборной Германии в 1/8 финала чемпионата Европы. Встреча проходила на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Так, герцогиня вышла в свет в черных брюках, белом топе и красном твидовом пиджаке масс-маркетового испанского бренда Zara стоимостью почти 60 фунтов стерлингов (6045 рублей). Ее образ дополнили серьги-подвески марки Simone Rocha стоимостью 225 фунтов стерлингов (22 670 рублей).

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Читатели издания принялись обсуждать внешний вид Миддлтон в комментариях под снимками. «Разве ее не волнуют ужасные условия труда, в которых живут рабочие, которые сделали ее пиджак? Она могла бы купить одежду у этичного бренда, как это сделала бы Меган», «Почему она поддерживает компанию Zara из Испании?», «Ей следовало предпочесть английский бренд, чтобы поддержать моду своей страны», — критиковали одни.

Другие, напротив, похвалили стиль жены принца Уильяма: «Она, как всегда, хорошо выглядит, показывая на своем примере, что для этого не нужно тратить целое состояние», «Этот пиджак великолепен», «Кэтрин выглядит потрясающе во всем, что носит. Дайте ей мешки для мусора, и она все равно обыграет их».

Герцогиня Кембриджская Кэтрин неоднократно появлялась на публике в одежде бренда Zara. В марте она снялась вместе с мужем в видеообращении к ирландцам, приуроченном ко Дню святого Патрика. На ней был похожий пиджак упомянутой марки светло-зеленого цвета. Его цена составила 60 фунтов стерлингов (6045 рублей).