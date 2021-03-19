Кейт Миддлтон снялась вместе с мужем в дешевом пиджаке из Zara

Герцогиня Кембриджская Кэтрин снялась в дешевой одежде и порадовала поклонников. Соответствующие ролик и комментарии публикует Daily Mail.

39-летняя Миддлтон вместе с мужем принцем Уильямом в видеообращении поздравили жителей Ирландии с Днем святого Патрика. Герцогиню запечатлели в твидовом пиджаке масс-маркетового испанского бренда Zara салатного цвета. Его стоимость составляет 60 фунтов стерлингов (6198 рублей). Принц Уильям, в свою очередь, попозировал в зеленом свитере Ralph Lauren.

Образ герцогини дополнил золотой кулон ювелирной марки Daniella Draper, выполненный в виде трилистника, который является символом Дня святого Патрика. Отмечается, что цена украшения на сайте производителя равна 260 фунтам стерлингов (26,8 тысячи рублей).

Читатели издания восхитились внешним видом Миддлтон в комментариях под размещенными кадрами. «Кейт как всегда шикарна», «Дешево — не значит некрасиво», «На Кейт все выглядит дорого», «Элегантная и прекрасная Кейт», «Обожаю ее», — высказывались пользователи.

В марте Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевой одежде и порадовала фанатов. Папарацци сфотографировали ее в джемпере британского бренда Boden стоимостью 65 фунтов (6715 рублей). На ней также были розовое пальто марки Max and Co и черные брюки Jigsaw.