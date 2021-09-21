Дэниел Крейг высказался о своем отношении к агенту 007 в женском обличии

Британский актер Дэниел Крейг заявил, что Джеймса Бонда не должны играть актрисы. О своем отношении к агенту 007 в женском обличии артист высказался в беседе с Radio Times.

На фоне призывов к тому, чтобы в следующем фильме об агенте британской разведки главного героя сыграла женщина, актер, который оставит знаменитый образ после грядущего продолжения бондианы «Не время умирать», сказал, что вместо того, чтобы брать актрис на мужские роли «должны быть достойные роли для женщин».

«Почему женщина должна играть Джеймса Бонда, когда должна быть роль не хуже Бонда, но только для актрис?» — резюмировал 53-летний актер.

За то, чтобы Бонда продолжили играть мужчины ранее высказывалась и продюсер франшизы Барбара Брокколи. Данной позиции придерживалась, в частности, звезда картины «Умри, но не сейчас» Холли Берри, о чем она рассказала в беседе с Entertainment Tonight в 2017 году.

Известно, что в 25-м фильме франшизы будет представлена ​​первая женщина-агент 007, которую сыграла Лашана Линч. Это спровоцировало множественные призывы в соцсетях к тому, чтобы в продолжении бондианы главную роль получила актриса. В «Не время умирать» Линч перевоплотилась в Номи, секретного агента, которая получает звание агента 007, когда сам Бонд оказывается в изгнании.

До сих пор остается неясным, кто возьмет на себя роль Бонда в продолжении франшизы, однако до сих пор есть предположения, что следующим Бондом может стать женщина или представитель этнического меньшинства. В августе этого года главным претендентом на образ агента 007 Джеймса Бонда назвали азиатского актера Симу Лю.

