Получившая роль агента 007 чернокожая актриса пожаловалась на травлю

Чернокожая британская актриса Лашана Линч, которая получила роль агента 007 в новой картине о Джеймсе Бонде, пожаловалась на травлю, с которой ей пришлось столкнуться после объявления о ее участии в съемках. Беседа с артисткой опубликована в журнале Harper's Bazaar.

Линч взяли на одну из главных ролей в 25-м фильме бондианы «Не время умирать» (No Time to Die). В нем она играет Номи, секретного агента, которая получает звание агента 007, когда сам Бонд оказывается в изгнании.

Отмечается, что после того, как новость о ее участии в ленте просочилась в прессу летом 2019 года, Линч была завалена гневными сообщениями в интернете. Ей пришлось перестать использовать соцсети, она также на неделю ограничила свой круг общения, видясь исключительно с родственниками.

«Любая другая чернокожая женщина на этой роли подверглась бы похожему, на нее бы также нападали. Мне просто нужно напоминать себе, что диалог происходит, и я часть чего-то революционного», — заявила Линч.

3 октября стало известно, что премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде отложили на 2 апреля 2021 года из-за пандемии коронавируса.

Впервые Лашану Линч показали в роли агента 007 в трейлере грядущего фильма, вышедшем в декабре 2019 года. О том, что во франшизе появится чернокожая шпионка Номи, стало известно в июле 2019-го.