Сыгравшая агента 007 актриса попросила забыть о ее цвете кожи

Чернокожая британская актриса Лашана Линч, сыгравшая агента 007 в новой картине о Джеймсе Бонде, посетовала на пристальное внимание к ее роли со стороны общественности. Беседа с артисткой, попросившей забыть о ее цвете кожи, была опубликована в журнале GQ.

В интервью изданию актриса заявила, что она устала от излишнего внимания к чернокожим киноактерам, участвующим в крупных кинопроектах: «Для моего сообщества это действительно огромный шаг вперед, который имеет значение, но не для всего остального мира. Не хочу, чтобы вы думали об этом».

Актриса также подчеркнула, что ей не по нраву звание «первой важной чернокожей женщины в серии» в бондиане, как ранее говорили о Грейс Джонс, сыгравшей в фильме 1985 года «Вид на убийство» наемницу Мэй Дэй, и о Наоми Харрис, исполняющую роль Ив Манипенни в серии фильмов об агенте 007 с 2012 года. «Мне хочется, чтобы люди перестали придавать этому такое большое значение. С подобными званиями уже пора завязывать. Давайте трезво оценивать конкретный результат. Вы довольны фильмом и персонажем? Вы ему сопереживаете? Здорово! Двигаемся дальше», — сказала Лашана Линч.

Актриса также прокомментировала интернет-травлю, которой она подверглась после того, как стало известно, что она сыграет нового агента 007: «Белому патриархату всегда есть что сказать, когда дело касается подобных вещей».

Впервые Лашану Линч показали в роли агента 007 в трейлере грядущего фильма, вышедшем в декабре 2019 года. О том, что в новой части появится чернокожая шпионка Номи, стало известно в июле 2019-го.

3 октября стало известно, что премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде отложили на 2 апреля 2021 года из-за пандемии коронавируса. Новая часть остросюжетного боевика режиссера Кэри Фукунаги станет прощальным фильмом Дэниела Крэйга с ролью британского супершпиона.