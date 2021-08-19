Главным претендентом на роль Джеймса Бонда назвали азиатского актера Симу Лю

Азиатского актера Симу Лю назвали главным претендентом на роль агента 007 Джеймса Бонда. Об этом сообщает издание Express.

32-летний артист может сменить Дэниела Крейга, так как он хорошо зарекомендовал себя благодаря сериалу «Ассимиляция Кимов». Кроме того, он сыграет супергероя Шан-Чи в кинематографической вселенной Marvel, начиная с фильма «Шан-Чи и легенда десяти колец». Отмечается, что эта роль показала не только его актерское мастерство, но и владение боевыми искусствами.

В прошлом году наиболее вероятным кандидатом на роль Бонда считали Тома Харди. Утверждалось, что в 2021 году с артистом заключат договор на участие в следующем фильме об агенте 007.

Премьеру нового фильма о Бонде «Не время умирать» (No Time to Die) с Крэйгом неоднократно откладывали из-за пандемии коронавируса. 25-я часть должна была выйти в апреле 2021 года, однако показ сдвинули на полгода. Лента выйдет на экраны 8 октября.

Режиссером «Не время умирать» выступил Кэри Фукунага, известный по работе над сериалом «Настоящий детектив». В картине также сыграли Кристоф Вальц, Леа Сейду, Ана де Армас, Бен Уишоу и Рэйф Файнс.

