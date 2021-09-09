Дэниел Крейг вспомнил о травмирующем опыте съемок в фильмах о Джеймсе Бонде

Британский актер Дэниел Крейг заявил, что не был готов к славе и пристальному вниманию, которые ожидали его после исполнения роли Джеймса Бонда. Об этом рассказал в интервью для The Sun.

Такой уровень известности не понравился артисту и оказал сильное влияние на его личную жизнь. «Я обычно запирался и задергивал шторы... Я был физически и морально в осаде», — вспомнил Крейг.

Сами съемки дались британскому актеру с трудом, так как он добровольно участвовал в каждом трюке. По словам 47-летнего Крейга, это было большой ошибкой, потому что порой он получал серьезные травмы, что сказалось на его нынешнем физическом состоянии.

Кроме того, для него это стало трудной психологической работой. Артист долгое время не мог принять себя в образе агента MI-6, поскольку он думал, что не обладает «достаточно крутой личностью» и опытом, необходимой для этой роли. Крейг иронично заявил, что он скорее «перережет себе вены», чем снова сыграет Бонда после выхода двадцать четвертого фильма бондианы «007: Спектр» с собой в главной роли.

Ранее Дэниел Крейг был назван самым высокооплачиваемым актером Голливуда. Британский артист заработал 100 миллионов долларов за участие в двух частях фильма Райана Джонсона «Достать ножи».