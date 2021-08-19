Опубликован список самых высокооплачиваемых актеров Голливуда

Издание Variety опубликовало список самых высокооплачиваемых актеров Голливуда.

Рейтинг возглавил Дэниел Крейг, который заработал 100 миллионов долларов за участие в двух частях фильма Райана Джонсона «Достать ножи». Его высокий заработок объясняется тем, что стриминговый сервис Netflix компенсирует те суммы, которые артист мог бы заработать, если бы его проекты показывали только в кинотеатрах.

Вторую строчку занял Дуэйн «Скала» Джонсон, чей гонорар за появление в комедии «Красная единица» может составить 50 миллионов долларов. Третье место разделили Уилл Смит и Дензел Вашингтон — оба актера в 2021 году получили гонорары в размере 40 миллионов долларов. Смит снялся в ленте «Король Ричард», а Вашингтон — в фильме «Дьявол в деталях».

В десятку также вошли Леонардо Ди Каприо, Марк Уолберг, Дженнифер Лоуренс, Джулия Робертс, Сандра Баллок и Райан Гослинг.

4 августа стало известно, что Риз Уизерспун признана самой богатой актрисой мира. В настоящее время состояние артистки оценивается в 400 миллионов долларов. Ранее она продала свою продюсерскую компанию Hello Sunshine за 900 миллионов долларов.