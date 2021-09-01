Вышел финальный трейлер нового фильма о Джеймсе Бонде

Финальный трейлер нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать» появился в сети

Вышел финальный трейлер нового фильма об агенте 007 Джеймсе Бонде «Не время умирать» (No Time to Die). Видео опубликовано на YouTube-канале James Bond 007.

По сюжету Джеймс Бонд оставляет службу и переезжает на Ямайку, однако его вновь просят помочь поймать опасного преступника. Агенту предстоит освободить ученого, которого похитил антагонист ради создания технологического оружия, способного погрузить мир в хаос.

Режиссером кинокартины выступил Кэри Фукунага, известный по работе над сериалом «Настоящий детектив». Главную роль в новом фильме киносаги исполнил Дэниел Крэйг. В картине также сыграли Кристоф Вальц, Леа Сейду, Ана де Армас, Бен Уишоу и Рэйф Файнс.

В январе сообщалось, что премьеру 25-го фильма о Джеймсе Бонде отложили в третий раз из-за пандемии коронавируса.