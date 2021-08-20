Найдена угнанная в 90-х машина за миллиард рублей из фильмов о Джеймсе Бонде

Генеральный директор реставрационной компании Art Recovery International Кристофер Маринелло (Christopher Marinello) нашел угнанный автомобиль Aston Martin из фильмов о Джеймсе Бонде. Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно материалу, в 1997 году из авиационного ангара аэропорта Бока-Ратон во Флориде угнали машину Aston Martin DB5, выпущенную в 1964 году. Модель фигурировала в двух фильмах о британском суперагенте Джеймсе Бонде — «Голдфингер» и «Шаровая молния», где агента 007 играл Шон Коннери.

В течение последних десяти лет Маринелло занимался поисками упомянутой машины. Он утверждает, что на данный момент Aston Martin находится во владении одного из лучших коллекционеров в мире, однако страна, в которой он проживает, не называется. Глава Art Recovery International добавил, что в настоящее время стоимость машины составляет 15 миллионов долларов (1,1 миллиарда рублей).

Маринелло подчеркнул, что не обвиняет нынешнего владельца в краже. «Такие люди покупают много предметов роскоши, часто без должной осмотрительности. Когда они узнают, что желаемый экземпляр был украден, то предпочитают снимать с себя за это ответственность», — заверил эксперт.

В декабре 2020 года пистолет из фильма о Джеймсе Бонде продали за четверть миллиона долларов. Речь идет о пистолете Walther PP из фильма «Доктор Ноу». По сюжету, именно в этом фильме Бонд сменил Beretta на Walther PP, поскольку в Mи-6 переживали, что Beretta вновь может его подвести. С тех пор Walther PP стал главным оружием спецагента. Пистолет продали дороже эстимейта: изначально лот оценивали в 150-200 тысяч долларов.