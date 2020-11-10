Оружие из первого фильма о Джеймсе Бонде продадут за миллионы рублей

Пистолет из первого фильма о Джеймсе Бонде продадут на аукционе в Голливуде за миллионы рублей. Об этом сообщает Reuters.

Деактивированное оружие использовалось на съемках картины «Доктор Ноу» в 1962 году. Предполагается, что полуавтоматический пистолет Walther PP, который принадлежал персонажу актера Шона Коннери, уйдет с молотка по цене от 150 до 200 тысяч долларов (11-15 миллионов рублей).

«Силуэт агента 007 с пистолетом в руках впоследствии стал самым культовым изображением франшизы о Джеймсе Бонде и одним из самых узнаваемых атрибутов поп-культуры всех времен», — прокомментировал лот глава аукционного дома Julien’s Auctions Мартин Нолан (Martin Nolan).

Торги состоятся в четверг, 3 декабря.

Голливудский актер Шон Коннер умер 31 октября на 91 году жизни. Прежде уже было известно о серьезных проблемах Коннери со здоровьем, в том числе с сердцем. Также он боролся с раком.

В октябре выставили на продажу купальник первой «девушки Бонда», швейцарской актрисы Урсулы Андресс, в котором она сыграла в приключенческом боевике «Доктор Ноу». Речь идет о бикини цвета слоновой кости с широким поясом, на котором закреплены ножны и само оружие. Именно в этом наряде Андресс появилась в одной из сцен фильма о Джеймсе Бонде, впоследствии сделав его культовой моделью 60-х годов.