Бикини первой «девушки Бонда» из 60-х уйдет с молотка за полмиллиона долларов

Купальник первой «девушки Бонда», швейцарской актрисы Урсулы Андресс, в котором она сыграла в приключенческом боевике «Доктор Ноу», выставили на продажу. Об этом сообщает Daily Mail.

Материалы по теме Утонули в красоте Как женщины десятилетиями сражались за право раздеваться на пляже наравне с мужчинами Голый шик Кто изобрел бикини и почему эта одежда десятилетиями провоцирует скандалы

Речь идет о бикини цвета слоновой кости с широким поясом, на котором закреплены ножны и само оружие. Именно в этом наряде Андресс появилась в одной из сцен фильма о Джеймсе Бонде, впоследствии сделав его культовой моделью 60-х годов.

Торги устраивает аукционный дом Profiles in History в Лос-Анджелесе, они состоятся 12 ноября. Предполагается, что лот уйдет с молотка за полмиллиона долларов (37 миллионов рублей).

Известно, что предыдущим владельцем бикини был сооснователь сети ресторанов Planet Hollywood Роберт Эрл (Robert Earl). Предприниматель приобрел купальник в 2001 году за 45 тысяч долларов (3,3 миллиона рублей).

В июне американская актриса и фотомодель Памела Андерсон призналась, что до сих пор хранит купальный костюм, в котором снималась в телесериале «Спасатели Малибу» в 1990-х годах. Знаменитость отметила, что иногда надевает свой фирменный красный костюм и спустя 23 года после съемок он все еще подходит ей по размеру.