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Пэрис Хилтон поделилась старым откровенным видео в купальнике

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Кадр: @parishilton

Актриса и экс-наследница отельной империи Hilton Пэрис Хилтон поделилась старым откровенным видео в купальнике в честь Национального дня бургера. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном ролике знаменитость позирует в черном слитном бикини с откровенными вырезами на груди и спине. На ней меховая накидка, босоножки на каблуках и множество аксессуаров: браслеты, крупное кольцо, жемчужное ожерелье. На кадрах Хилтон сперва моет машину, после чего начинает есть бургер.

«В честь #NationalBurgerDay», — подписала она пост, набравший больше 40 тысяч просмотров. Известно, что в США праздник отмечается 28 мая.

Подписчики восхитились внешним видом актрисы. «Королева всего и вся!», «Самая горячая», «Легендарное видео», «Это лучшая телевизионная реклама всех времен!», «Красотка», — комментировали они.

Ранее в мае Пэрис Хилтон снялась обнаженной в поддержку геев. Так, на фотографии 39-летняя знаменитость была запечатлена без одежды, в колготках в сетку и туфлях на каблуках на фоне радужного флага. При этом части тела Хилтон прикрыты красными цветами.

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