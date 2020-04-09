Пэрис Хилтон снялась для популярного журнала топлес

Актриса и экс-наследница отельной империи Hilton Пэрис Хилтон приняла участие в фотосессии для печатной версии журнала Rollacoaster в откровенном виде. Об этом сообщает Daily Mail.

Так, на одном из кадров 39-летняя Хилтон позирует среди пальм топлес и прикрывает грудь рукой. Она одета в высокие черные шорты с цветочным принтом, а также в полупрозрачные колготки с орнаментом и перчатки из той же ткани.

В интервью знаменитость заявила, что всегда чувствовала себя инноватором как в сфере моды, так и в личной жизни. «Раньше я зачастую надевала вещи, которые не носил больше никто. Причем у меня не было стилиста, я все делала сама», — прокомментировала она.

В марте стало известно, что Пэрис Хилтон попала на обложку этого же журнала. Во время съемки на ней было бархатное боди марки Juicy Couture, длинные черные перчатки со стразами и сетчатые колготки телесного цвета. Стилистом всех кадров выступил Джордж Виллалпандо (Gorge Villalpando), а автором обложки стал фотограф Брендан Форбс (Brendan Forbes).

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