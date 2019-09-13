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Пэрис Хилтон нечаянно оголилась на вечеринке

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Папарацци сфотографировали актрису и экс-наследницу отельной империи Hilton Пэрис Хилтон в платье с высоким разрезом на левой ноге, из-под которого внезапно показалось ее белье. Снимки публикует Daily Mail.

38-летняя знаменитость отмечала запуск косметической коллаборации KKW & Winnie Harlow вместе с Ким Кардашьян и моделью Винни Харлоу. Для вечеринки она выбрала летящее серебристое платье с V-образным декольте и прорезями на животе и спине. Свой образ Хилтон дополнила белыми туфлями-лодочками на каблуках и черной сумкой-клатчем.

Когда актриса заходила в здание проведения мероприятия, платье распахнулось и фотографы успели запечатлеть ее нижнее белье.

В ноябре 2018 года с аналогичной неприятностью столкнулась британская певица Рита Ора. Она стала объектом внимания фоторепортеров после того, как ветер задрал ее платье на красной дорожке во время организованной ювелирно-часовым домом Cartier вечеринки Precious Cargo Party в Сиднее.

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