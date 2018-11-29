Рита Ора не совладала с ветром и опозорилась

Певица Рита Ора стала объектом внимания фоторепортеров после того, как ветер задрал ее платье на красной дорожке. Об этом сообщает Daily Mail.

Исполнительница надела на организованную ювелирно-часовым домом Cartier вечеринку Precious Cargo Party в Сиднее (Австралия) широкое платье из кутюрной коллекции марки Iris Van Herpen сезона осень-зима 2018-2019 из легкой плиссированной ткани телесного оттенка. Когда Рита Ора шла по красной дорожке, порыв ветра резко задрал подол наряда, полностью обнажив верх ее правого бедра, что сразу же засняли несколько фотографов.

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Рита Ора — британская артистка албанского происхождения. В 2012 году певица выпустила два альбома: ORA и Spotify Sessions. В 2016 году она стала новой ведущей шоу «Топ-модель по-американски». В 2018 году вышел альбом Оры Phoenix.

Ранее в ноябре американская певица и актриса Леди Гага появилась в Лондоне с женихом Кристианом Карино в откровенной одежде. 32-летняя поп-исполнительница выходила из паба The Grenadier в черном кожаном плаще с разрезом и глубоким декольте. Свой наряд она дополнила сапогами выше колена и солнечными очками. На появившихся в сети фотографиях было видно, что певица надела плащ на голое тело.

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