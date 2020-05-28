Внешность юных сестер Кардашьян на старом фото озадачила фанатов

Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян», предпринимательница Ким Кардашьян-Уэст поделилась старой семейной фотографией. Кадр появился в ее Instagram-аккаунте.

На черно-белом снимке запечатлены сестры Ким, Кортни, Хлои, Кендалл и Кайли Дженнер, а также их брат Роберт Кардашьян в молодом возрасте. Публикация набрала 2,4 миллиона лайков и 8,6 тысячи комментариев.

Фанатов озадачили изменения, которые с годами произошли с внешностью почти всех членов семьи Кардашьян. «Раньше вы были куда более естественными!», «Кортни единственная, кто сейчас выглядит так же, как тогда», «Это фото было сделано до всех пластических операций», «Вас не узнать на этой фотографии» — писали они.

В апреле архивной фотографией с сестрой поделилась российская супермодель Ирина Шейк. На снимке юные девушки позируют под полосатым пляжным зонтом. Старшая сестра модели Татьяна одета в бежевое платье, а на самой Шейк — светлый укороченный топ на молнии и голубые джинсы. В описании Шейк поздравила Татьяну с днем рождения.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!