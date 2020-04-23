Опубликовано детское фото самой красивой женщины в мире с сестрой

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, показала поклонникам свою детскую фотографию. Архивный кадр появился в Instagram-сторис знаменитости в четверг, 23 апреля.

На снимке маленькая Хадид запечатлена обнимающей свою старшую сестру Джиджи. Обе девочки одеты в белые платья.

Таким образом супермодель поздравила сестру с 25-м днем рождения.

В октябре 2019 года внешность Беллы Хадид признали идеальной, поскольку пропорции ее лица на 94,35 процента близки к совершенству, согласно правилу золотого сечения.

22 апреля архивной фотографией с сестрой поделилась и российская супермодель Ирина Шейк. На снимке юные девушки позируют под полосатым пляжным зонтом. Старшая сестра модели Татьяна одета в бежевое платье, а на самой Шейк — светлый укороченный топ на молнии и голубые джинсы. В описании Шейк поздравила Татьяну с днем рождения.

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