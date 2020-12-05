Пистолет из фильма о Джеймсе Бонде продали за четверть миллиона долларов

Пистолет из фильма о Джеймсе Бонде, где агента 007 играл Шон Коннери, продали за четверть миллиона долларов. Как сообщает The Hollywoodreporter, с молотка лот ушел за 256 тысяч долларов (более 19 миллионов рублей).

Речь идет о пистолете Walther PP из фильма «Доктор Ноу». По сюжету, именно в этом фильме Бонд сменил Beretta на Walther PP, поскольку в Mи-6 переживали, что Beretta вновь может его подвести. С тех пор Walther PP стал главным оружием спецагента. Пистолет продали дороже эстимейта: изначально лот оценивали в 150-200 тысяч долларов.

Также на этом аукционе продали шлем пилота-истребителя, который носил Том Круз в «Лучшем стрелке» (108 тысяч долларов), и фуражку белого офицера ВМС, которую Круз носил в «Несколько хороших парней» (9375 долларов), а также меч катана, который использовал Брюс Уиллис в фильме «Криминальное чтиво». Последний ушел с молотка за 35,2 тысячи долларов — в пять раз дороже заявленного.

Ранее на торги выставляли купальник первой «девушки Бонда», швейцарской актрисы Урсулы Андресс, в котором она снималась в «Докторе Ноу». Светлое бикини с широким поясом и креплением для ножа, которое называют самым известным в мире, оценивали в полмиллиона долларов. До этого бикини продавали в 2001 году за 45 тысяч долларов, тогда покупателем стал соучредитель сети ресторанов Planet Hollywood Роберт Эрл.