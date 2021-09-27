Любимая обувь Кейт Миддлтон стала трендом в сети

Кеды Veja, в которых неоднократно появлялась на публике Кейт Миддлтон, стали трендом

Любимая обувь герцогини Кембриджской Кэтрин стала новым трендом среди знаменитостей. На посты, появившиеся в соцсетях, обратили внимание в Who What Wear.

Речь идет о кожаных кедах французского бренда Veja, стоимость которых на сайте марки варьируется от 6 до 17 тысяч рублей. По информации издания, супруга принца Уильяма неоднократно появлялась на публике в упомянутой обуви разных моделей.

Вслед за Кейт Миддлтон кеды Veja также принялись носить популярные модели, певицы и инфлюэнсеры. Так, например, в них выходила в свет вместе с мужем принцем Гарри Меган Маркл: она выбрала классическую пару белого цвета с черным логотипом. Ее запечатлели во время речной прогулки на катере в облегающих джинсах и ветровке.

Помимо этого, в описанной обуви фотографировались предпринимательница Таня Бурр, стилистка Юнис, а также блогерши Аида Сэйн и Сара Эллис и другие.

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По мнению журналистов, кроссовки Veja пришли на замену классическим кедам брендов Converse и Vans. Чаще всего их сочетают с джинсами разного кроя, спортивной одеждой и брючными костюмами, с повседневными лонгсливами.

В июне Кейт Миддлтон в непривычной одежде стала предметом споров в сети. Она посетила Музей естествознания в Лондоне в укороченных джинсах, белом топе Ralph Lauren и коричневом пиджаке модного дома Chloe. Член королевской семьи дополнила свой образ цепочкой Daniella Draper, серьгами-кольцами и кольцом с сапфиром и бриллиантами, которое ранее принадлежало принцессе Диане.