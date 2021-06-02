Бывшая «девушка Бонда» назвала испортившую ее внешность «главную ошибку в жизни»

Шведская актриса, фотомодель Бритт Экланд, сыгравшая роль девушки Джеймса Бонда в фильме «Человек с золотым пистолетом», назвала «главную ошибку в своей жизни», которая испортила ее внешность. Интервью бывшей героини картины приводит Daily Mail.

78-летняя знаменитость вспомнила, как решила увеличить губы у пластического хирурга в Париже. Экланд ожидала, что специалист введет в ее губы небольшую дозу филлера, однако он полностью «обколол» контуры ее рта препаратом Articol (бычий коллаген, который был популярен в качестве наполнителя для губ в 1990-е годы). При этом врач заверил, что средство является передовым в данной сфере косметологии.

По словам Экланд, после процедуры ее губы остались слишком крупными, а лицо было «разрушено». «Каждый человек вправе выбирать для себя пластику. Я сделала это в 50 лет, но такого больше не повторится. У меня больше нет желания меняться», — прокомментировала актриса.

В январе жительница Великобритании закачала филлеры в губы у косметолога и пожаловалась на ужасные последствия инъекций. Через час после процедуры губы пострадавшей распухли. Она не придала этому значения, поскольку ее предупредили о возможном отеке после введения препарата. Однако спустя несколько часов под кожей девушки образовались комки, а губы увеличились еще в три раза.