Девушка пошла к косметологу и осталась с комками в раздувшихся в три раза губах

Девушка закачала филлеры в губы у косметолога и пожаловалась на ужасные последствия процедуры. Об этом сообщает издание Daily Mail.

25-летняя британка Луиза Смит (Louise Smith) рассказала, что решила увеличить губы, поскольку чувствовала себя неуверенно из-за их маленького размера. По словам клиентки, несмотря на то, что во время процедуры она едва не потеряла сознание от боли, ее порадовал полученный результат. Отмечается, что прием у косметолога обошелся в 80 фунтов стерлингов (восемь тысяч рублей).

Через час после процедуры губы пострадавшей распухли. Смит не придала этому значения, поскольку ее предупредили о возможном отеке после инъекций. Однако спустя несколько часов под кожей девушки образовались комки, а губы увеличились еще в три раза.

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После случившегося британка попыталась связаться с косметологом, однако последняя заблокировала ее номер. В связи с этим женщина опубликовала серию постов в соцсетях, в котором призвала специалистку выйти на связь. В конечном счете пострадавшей удалось вернуть деньги за процедуру.

Смит отправилась к другому косметологу, которая посоветовала ей заняться лечением через несколько месяцев. Она также рекомендовала героине материала самостоятельно массировать комки в губах, чтобы постепенно от них избавиться.

«Косметолог объяснила, что мои губы болят из-за того, что большое количество филлера ввели слишком глубоко», — пояснила Смит и порекомендовала девушкам тщательнее выбирать специалистов.

В декабре 2020 года косметолог сделала пластику губ россиянке и изуродовала ее. Анонимная клиентка подала на Анастасию Боярскую в суд. Известно, что в процессе операции в губах пострадавшей скатался гиалурон. Кроме того, у нее начались кровоизлияния.