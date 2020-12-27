Косметолог сделала пластику губ россиянке и изуродовала ее

Косметологу из российского города Кемерово предъявили обвинение по уголовной статье, поскольку она изуродовала свою клиентку. Выяснилось, что у «специалистки» вообще нет профильного образования. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Обвиняемую зовут Анастасия Боярская. Девушка с эффектной внешностью рекламировала своим видом услуги косметолога, хотя не имеет ни образования, ни лицензии.

Насмотревшись фотографий Анастасии, некая девушка обратилась к ней, чтобы сделать такую же, как у мастера, пластику губ. Однако в процессе операции что-то пошло не так: скатался гиалурон, начались кровоизлияния и тому подобное.

Пациентка лжекосметолога обратилась в суд. Теперь той грозит до трех лет лишения свободы. Однако на данный момент, как пишет канал, Боярская продолжает вести свою деятельность.