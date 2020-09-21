Дагестанка с купленным дипломом продолжила работать косметологом

Звездный косметолог и блогерша из Дагестана Аида Гаджиева, против которой возбуждено уголовное дело из-за поддельного диплома, продолжила работать косметологом. Информация появилась на ее странице в Instagram.

В социальных сетях на дагестанку подписан один миллион человек. Судя по ее публикациям, она все еще ведет запись клиентов на процедуры, несмотря на обвинения в незаконной работе. В одной из Instagram-сторис Гаджиева отмечает, что попасть на ближайший прием можно только 29 сентября, поскольку с 15 сентября она находится в отпуске.

Помимо этого, в соцсетях специалистка продолжает публиковать прайс-лист своих услуг, а также коллажи, на которых изображены результаты ее работы с посетительницами.

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Ранее правоохранительным органам стало известно, что диплом о высшем образовании, выданный Гаджиевой Дагестанской государственной медицинской академией Махачкалы по специальности Лечебное дело, является купленным. Этот факт подтвердил ректор ВУЗа.

Отмечается, что против героини материала возбудили уголовное дело по статье 327 УК РФ («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов»), в связи с чем сейчас она находится под подпиской о невыезде.

С помощью поддельного диплома Гаджиева в 2017 году устроилась на работу в элитный московский салон красоты PRIVE7. В конце августа руководство узнало об этом и уволило девушку, а также обратилось в прокуратуру. Среди постоянных клиенток блогерши — телеведущая Виктория Боня, певица Юлианна Караулова, Участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова и обладательница титула «Мисс Россия-2015» София Никитчук.