Девушка в крови после тяжелого ДТП похвалила косметолога за свой внешний вид

Девушка после ДТП выразила восхищение своим мастером по наращиванию ресниц и удивила пользователей сети. Соответствующий материал публикует The Sun.

Пострадавшая во время инцидента американка Катарина Монтес (Katarina Montes) получила травму головы и провела в больнице около трех недель. По истечении этого времени она решила связаться со своим косметологом Валерией Брианной (Valeria Brianna), чтобы похвалить ее работу, поскольку ресницы оказались до такой степени стойкими, что «пережили» аварию.

Монтес отправила мастеру селфи, на котором запечатлена с окровавленным бинтом на голове. При этом было видно, что ее ресницы действительно сохранились. «Я могу показаться сумасшедшей, но просто хотела сказать, что ты буквально лучший мастер по наращиванию ресниц. Я попала в очень тяжелое ДТП, а ресницы остались в порядке!» — поделилась она в сообщении.

Брианна, в свою очередь, поделилась этим отзывом в своем аккаунте в Twitter, ее твит набрал более 620 тысяч лайков. В комментариях юзеры оценили, что пострадавшая отнеслась к ситуации с юмором. «Мне нравится, что она очень позитивно отзывается об аварии. Надеюсь, она скоро поправится!», «Чуть не умерла, зато ресницы супер», «Лучшая реклама!» — писали они.

Ранее в ноябре строитель из Крыма бросил работу ради женской красоты и рассказал о своем успехе. 35-летний Александр Харахаш из Ялты наблюдал за карьерой жены, которая работала мастером маникюра в салоне красоты. Через четыре года Александр стал популярным специалистом по наращиванию ресниц со стабильным доходом.