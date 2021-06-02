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Студентка решила увеличить губы и едва их не потеряла

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Фото: Gem Wilson

Жительница Великобритании решила увеличить губы с помощью инъекций филлера в клинике Манчестера и едва не потеряла их из-за серьезных осложнений. Об этом сообщает Daily Mail.

После процедуры у 20-летней студентки Ливерпульского университета Джем Уилсон (Gem Wilson) сильно распухли губы, однако косметолог приложила к ним лед и заверила, что вскоре отек спадет естественным образом.

Через несколько часов губы девушки стали еще больше, приобрели серо-белый оттенок и начали причинять ей сильные боли. Родители Уилсон приняли решение вызвать скорую помощь, которая диагностировала ей окклюзию сосудов (непроходимость кровеносных сосудов).

Медики связались с косметологом, которого посещала британка, и вызвали ее на дом с необходимой дозой гиалуронидазы — препарата, используемого для устранения избытка гиалуроновой кислоты. «К тому моменту я уже побледнела, а мой рот был полностью синим. Губы будто бы отмирали. (...) Это была самая страшная боль в моей жизни», — поделилась ощущениями героиня материала.

После укола гиалуронидазы врачи несколько часов следили за состоянием пациентки. Гематомы не спадали с губ Уилсон на протяжение двух недель после случившегося, однако в конце концов ее внешность стала прежней.

«Если вам не нравятся ваши губы, как мне, все же постарайтесь их полюбить. Я усвоила свой урок: я могла полностью лишиться губ, если бы родители вовремя не вызвали скорую помощь. Накачивая губы, помните о рисках, чтобы успеть все сделать правильно», — порекомендовала в заключение студентка читателям издания.

В январе еще одна девушка закачала филлеры в губы у косметолога и пожаловалась на ужасные последствия инъекций. Через час после процедуры губы пострадавшей распухли. Она не придала этому значения, поскольку ее предупредили о возможном отеке после введения препарата. Однако спустя несколько часов под кожей девушки образовались комки, а губы увеличились еще в три раза.

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