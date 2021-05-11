Блогерша нашла способ увеличить губы в домашних условиях и удивила подписчиков

Блогерша показала легкий способ увеличить губы в домашних условиях и удивила поклонников. На ролик, опубликованный в TikTok, обратили внимание в Mirror.

Пользовательница соцсети Бриттани Миллер (Brittany Miller) рассказала, что нашла безопасную и безболезненную альтернативу филлерам и наполнителям для губ — скраб из молотой корицы и коричное масло.

На кадрах ролика героиня материала объяснила, что она смешивает ингредиенты, наносит получившееся средство на губы, ждет несколько минут, а затем удаляет скраб с помощью ватного диска. В конце видео девушка демонстрирует в действительности увеличившийся объем губ. «Боже, они выглядят чертовски огромными. Вот вам, девочки, отличный метод», — произнесла она на видео, которое набрало почти 350 тысяч лайков.

Миллер посоветовала подписчикам сделать предварительный тест на аллергические реакции и только после этого применять лайфхак. По словам блогерши, эффект держится около шести часов.

Пользователи сети оценили данный способ увеличения губ в комментариях. «После этого продажи корицы резко вырастут», «Обязательно попробую», «Боже, твои губы выглядят потрясающе!», «Корица жжет, но результат того стоит», — писали они.

Известно, что корица обладает восстанавливающим и стимулирующим свойствам. При контакте с кожей специя активирует кровообращение, в результате чего ощущается легкое жжение, и увеличивает объем губ.

В январе мужчина увеличил губы кремом для эрекции и вызвал споры в сети. Блогер Джерри Мол (Jerry Mal) опубликовал видео, в котором наносит средство и оставляет его на лице в течение семи минут. На кадрах видно, что после использования крема губы мужчины изменились в размере. «Не буду врать, мне понравился эффект», — заключил автор ролика.