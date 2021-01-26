Мужчина увеличил губы кремом для эрекции и вызвал споры в сети

Пользователь увеличил губы с помощью крема для усиления эрекции и вызвал споры в сети. На ролик, размещенный в TikTok, обратили внимание журналисты Metro.

Блогер Джерри Мол (Jerry Mal) опубликовал видео, в котором наносит средство и оставляет его на лице в течение семи минут. На кадрах видно, что после использования крема губы мужчины изменились в размере. «Не буду врать, мне понравился эффект», — заключил автор ролика.

Публикация Мола стала вирусной и набрала больше трех миллионов просмотров. Мнения пользователей об этом лайфхаке разделились в комментариях под постом. Одни юзеры посчитали, что описанный способ является действенным. «Я уже заказываю этот крем», «Вау, ты будто сделал инъекции, крутой способ», «Скоро на Amazon этот крем будет распродан», — писали они.

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В то же время другие комментаторы усомнились в правдивости ролика. «Мне кажется, что ты просто сделал инъекции в губы и после этого заснял нам концовку», «Такое ощущение, что ты увеличил губы у косметолога и обманываешь нас», «Это вообще безопасно?» — высказывали подписчики.

Доктор и владелец клиники Cosmedics Росс Перри (Ross Perry), в свою очередь, предостерег читателей издания от нанесения крема для усиления эрекции на губы. По его словам, использование средства не по назначению может привести к негативным последствиям, например, аллергической реакции, волдырям, головным болям и проблемам с сердцем.

Ранее в декабре 2020 года косметолог сделала пластику губ россиянке и изуродовала ее. Известно, что в процессе операции в губах пострадавшей скатался гиалурон. Кроме того, у нее начались кровоизлияния.