Женщина показала способ остановить запотевание очков с маской на лице

Жительница английского города Шеффилд показала способ остановить запотевание очков с защитной маской на лице и порадовала пользователей сети. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

42-летняя мать троих детей Мария Луиза Агбаегбу (Maria Louise Agbaegbu) работает шеф-поваром и регулярно носит очки, потому что страдает близорукостью. Женщина столкнулась с проблемой, когда началась пандемия коронавируса — они запотевали всякий раз, когда она надевала маску.

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Героиня нашла решение проблемы и записала видео, в котором подробно рассказывает, как с ней справиться. В ролике женщина завязала петли маски в узлы и подогнула образовавшиеся углы внутрь. По словам блогерши, таким образом изделие плотнее прилегает к лицу. На размещенных кадрах видно, что очки англичанки перестали запотевать после проделанных манипуляций.

Подписчики восхитились лайфхаком и выразили свое восхищение в комментариях. «Спасибо вам большое! Раньше мои очки тоже постоянно запотевали, и я ничего не видел», «Держу пари, что этот совет поможет очень многим людям», «Спасибо вам за это видео! Вчера этот способ отлично помог мне!» — писали они.

Ранее в январе девушка показала способы выглядеть высокой без каблуков и прославилась в TikTok. По мнению блогерши, этому способствует грамотный подбор нарядов: она показала три лайфхака, которые визуально делают девушек выше без помощи туфель на каблуках.