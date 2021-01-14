Девушка показала способы выглядеть высокой без каблуков и прославилась в TikTok

Блогерша раскрыла способы выглядеть выше с помощью одежды и прославилась в соцсетях. Ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

На кадрах видео пользовательница по имени Ванесса Чен (Vanessa Chen) признается, что окружающие считают ее высокой, несмотря на средний рост. По мнению девушки, этому способствует грамотный подбор нарядов: она показала три лайфхака, которые визуально делают девушек выше без помощи туфель на каблуках.

Сперва блогерша примерила короткий черный топ и широкие брюки такого же цвета на высокой талии. Чен отметила, что длина брюк, частично прикрывающая обувь, визуально увеличивает рост.

Далее она сменила брюки на юбку-карандаш и подчеркнула, что любая вещь на высокой талии также визуально прибавляет несколько сантиметров к росту.

Во время третьей смены наряда девушка сделала акцент на цвете обуви. «В белых кедах я выгляжу выше, тогда как черные словно обрезают мои ноги», — заключила она.

Публикация набрала почти 180 тысяч просмотров и 36 тысяч лайков, в комментариях юзеры поблагодарили Чен за советы.

Ранее в январе девушка показала способ подобрать идеальный размер джинсов без примерки. На кадрах видео пользовательница TikTok по имени Ясмин опоясывает нить вокруг талии и отрезает получившуюся длину от клубка. По ее словам, если нить полностью оборачивается вокруг пояса джинсов, то они сядут точно по фигуре.