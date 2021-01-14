Модель показала способ выглядеть подтянуто на фото

Модель раскрыла способ позирования, при котором любое тело будет выглядеть спортивным на фото. Об этом сообщает Daily Mail.

25-летняя Джейд Танкдорук (Jade Tuncdoruk) призналась, что чувствует себя неуверенно из-за широких бедер и целлюлита на ногах и ягодицах. «У меня всегда были большие и объемные бедра. На моих ногах и ягодицах всегда было очень много целлюлита. Естественно, я хочу хорошо выглядеть на снимках. Я загружаю только те фотографии, на которых я получаюсь лучше всего», — сказала она.

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Девушка объяснила, что для того, чтобы сделать хорошее селфи в зеркало, она встает в специальную позу, которая создает иллюзию подтянутых ног и пресса. «Я выставляю одну ногу вперед и напрягаю мышцы живота — это кардинально меняет мой внешний облик. Затем я тяну вперед выдвинутую ногу, что разворачивает мои бедра и еще сильнее подчеркивает мой пресс», — поделилась героиня.

В октябре 2020 года модель бикини дала отпор обругавшим ее за выбор выгодных поз для фото фанатам. Один из подписчиков обратил внимание на позу знаменитости и отметил, что она делится только теми кадрами, на которых ее фигура выглядит стройной. Звезда призвала девушек не обращать внимания на мнение других и публиковать в своих соцсетях то, что им нравится.