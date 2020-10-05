Модель бикини дала отпор обругавшим ее за выбор выгодных поз для фото фанатам

Персональный тренер и модель дала отпор пользователям, которые обругали ее за выбор исключительно выгодных поз для фотографий в соцсетях. Об этом сообщает Daily Mail.

30-летняя Лорен Симпсон (Lauren Simpson) разместила снимок в красном бикини, на котором продемонстрировала подтянутое тело и рельефные мышцы. Она попозировала стоя на балконе на фоне океана лицом к фотографу. Один из подписчиков обратил внимание на позу знаменитости и отметил, что она делится только теми фото, на которых ее фигура выглядит стройной.

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В описании к посту Симпсон ответила на критику подписчика и подчеркнула, что публикация кадров с подтянутым телом — это часть ее работы. «Да, я напрягаю мышцы на своих фото. Я модель бикини и училась правильно позировать у лучших тренеров», — написала она.

Кроме того, тренер добавила, что иногда может показывать фанатам фотографии, на которых она запечатлена без макияжа и в естественных позах.

Модель призвала девушек не обращать внимания на мнение других и публиковать в своих соцсетях то, что им нравится. Подписчики согласились с ее позицией в комментариях.

В апреле модель ответила на претензии подписчиков, которые заметили «противные» импланты в ее ягодицах. Лондон Шей Гохин запечатлели спиной к фотографу в слитном купальнике в обнимку с молодым человеком. По словам звезды, ее ягодицы выглядели таким образом из-за освещения и теней, а не по причине хирургического вмешательства.