Россиянка осталась с растущими с каждым часом губами после похода к косметологу

Россиянка посетила косметолога, и у нее развилась опасная для жизни аллергия. Соответствующий ролик публикует Telegram-канал Life Shot.

На размещенных в сети кадрах блогерша по имени Виктория показала результат увеличения губ инъекциями гиалуроновой кислоты. По ее словам, после процедуры они растут с каждым часом и появляется риск, что верхняя губа может лопнуть.

Девушка выпила таблетку от аллергии, но она ей не помогла. «У меня уже губы до носа. Я приложила холод, но они становятся еще больше. Вы даже не можете представить, я уже жить не хочу. Сейчас я жду, поднимется у меня температура либо спадет», — пожаловалась героиня.

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Согласно информации из видеоролика, на данный момент россиянка посетила больницу и уже принимает прописанные врачом лекарства, в том числе антибиотики.

В январе мужчина увеличил губы кремом для эрекции и вызвал споры в сети. Блогер Джерри Мол (Jerry Mal) опубликовал видео, в котором наносит средство и оставляет его на лице в течение семи минут. На кадрах видно, что после использования крема губы мужчины изменились в размере. «Не буду врать, мне понравился эффект», — заключил автор ролика.