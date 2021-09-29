Звезда «007: Спектр» предложил отдать роль Джеймса Бонда гомосексуальному актеру

Британский артист Бен Уишоу предложил отдать роль Джеймса Бонда гомосексуальному актеру. Об этом сообщает Attitude.

Уишоу, который сыграл в нескольких частях бондианы, включая фильм «007: Спектр», заявил, что такой шаг был бы очень необычным. «Я действительно считаю, что мы должны работать над созданием мира, в котором каждый может играть кого угодно. Это было бы по-настоящему захватывающе, если бы при выборе кандидата на такую роль сексуальная ориентация не имела бы значения. Думаю, это был бы настоящий прогресс», — сказал актер.

По словам звезды, хотя британских актеров-геев не так много, для роли Джеймса Бонда отлично бы подошли Люк Эванс и Джонатан Бэйли. «Я поражен тем, как сильно все изменилось за последние пять или шесть лет, так что посмотрим», — заключил артист.

Ранее в сентябре стало известно, что сценарист ленты «007: Спектр» Джон Логан снимет фильм об исправительном лагере для геев. В съемках фильма примет участие ЛГБТ-актер Тео Джермейн.