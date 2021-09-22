Сценарист «Джеймса Бонда» снимет фильм об исправительном лагере для геев

Американский кинопродюсер и сценарист Джон Логан (John Logan), трехкратный номинант на «Оскар» («Джеймс Бонд», «Гладиатор», «Авиатор») снимет свой первый фильм, сообщает Deadline. Лента представляет собой историю об исправительном лагере для геев.

В съемках фильма примет участие ЛГБТ-актер Тео Джермейн (Тео Germaine). Другие подробности будущего фильма пока не раскрываются.

Джермейн известен по роли Джеймса Салливана в сериале «Политик» для Netflix, а также Эбби Макинани в кинокартине «Работа над собой» продюсера Лилли Вачовски для Showtime.

Кроме того, он был рожден девушкой. Он начал свою трансформацию будучи подростком. Сейчас актер идентифицирует себя как небинарную, то есть гендерно-нейтральную личность.

Ранее стало известно, что в США Евангелическо-лютеранская церковь впервые назначила трансгендера епископом. Преподобный будет курировать около 200 монашеских сообществ в Калифорнии и Неваде. В отношении себя священнослужитель просит употреблять местоимение «они».