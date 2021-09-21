Попавший в ЛГБТ-скандал «ВкусВилл» решил измениться

Российская сеть супермаркетов «ВкусВилл» впервые за 10 лет изменила логотип и поменяла слоган. Об этом говорится на официальном сайте компании. Решение о ребрендинге было принято после опроса покупателей в 2020 году.

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Прежний логотип был родным и привычным для окружающих, но не передавал всего того, что компания хотела сказать людям, отметили во «ВкусВилле». Изменить бренд доверили дизайнерам из LINII Group. В новом логотипе «ВкусВилла» нет двух одинаковых букв. В ходе ребрендинга у компании появился фирменный цвет — ягодный — символ вкуса. Также сохранился зеленый цвет, характеризующий натуральность и пользу. Обновленный слоган компании гласит: «Здесь полезное вкусно». Помимо полного написания «ВкусВилл», в интернет-магазине теперь начнет применяться сокращение «ВВ», призванное показать скорость и удобство доставки.

В конце июня «ВкусВилл» попал в скандал, выпустив рекламу с участием ЛГБТ-семьи. На фоне резкой критики в социальных сетях компания удалила ролик и извинилась. Семья после многочисленных угроз покинула Россию.

Ранее, 21 сентября, еще одна сеть супермаркетов «Азбука вкуса» также объявила о смене логотипа. Причиной редизайна в компании назвали переход от модели продуктового ретейлера к «модели экосистемы питания с собственными фуд-технологиями и фуд-сервисами».