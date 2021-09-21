«Азбука вкуса» изменится

Сеть магазинов «Азбука вкуса» впервые за 15 лет проведет ребрендинг, говорится в сообщении на сайте компании. Изменения планируют внедрять постепенно, а их необходимость «Азбука вкуса» объясняет переходом от модели продуктового ретейлера к «модели экосистемы питания с собственными фуд-технологиями и фуд-сервисами».

Сейчас компания не только владеет 175 магазинами в Москве и Санкт-Петербурге, но и готовит собственную еду и выпускает продукцию. Расширяется сеть кафетериев внутри торговых точек, развивается доставка, а также специальные услуги: курсы сомелье и школа бариста. Компания планирует запустить еще несколько направлений бизнеса. «Ребрендинг также повлечет за собой обновление архитектуры собственных торговых марок, включая изменения в их ассортименте и позиционировании», — говорится в сообщении.

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В июне стало известно, что покупкой «Азбуки вкуса» заинтересовался интернет-гигант «Яндекс». Тогда источник The Bell утверждал, что смысл сделки заключается в синергии сети супермаркетов с сервисом быстрой доставки еды «Яндекс.Лавка», поскольку обе компании ориентируются на премиальную аудиторию.

Однако в августе «Коммерсантъ» выяснил, что покупка сорвалась. По информации газеты, в итоге IT-компания не увидела нужной синергии. При этом источники «Коммерсанта» указали, что «Азбука вкуса» все еще не отказалась от идеи продажи бизнеса, среди претендентов называют «Магнит» и X5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»).

