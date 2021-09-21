Байден призвал защищать права ЛГБТ от Чечни до Камеруна

Президент США Байден: защищать права ЛГБТ нужно по всему миру, от Чечни до Камеруна

Президент США Джо Байден призвал международное сообщество защищать права сексуальных меньшинств во всех странах мира. Его заявление прозвучало во время сессии Генассамблеи ООН, цитату приводит РИА Новости.

«Мы все должны встать на защиту прав представителей ЛГБТ, чтобы они могли открыто жить в любви и без страха», — отметил политик. По его мнению, отстаивать права секс-меньшинств нужно везде, от Чечни до Камеруна.

Власти Чечни неоднократно оказывались в центре скандалов, связанных с нарушениями прав ЛГБТ-сообщества. Так, в апреле 2021-го некоммерческие организации «Европейский центр конституционных прав и прав человека (ECCHR)» и «Российская ЛГБТ-сеть» подали в суд в Германии иск против пятерых приближенных главы Чечни Рамзана Кадырова из-за преследований геев в Чечне.