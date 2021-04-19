В Германии подали в суд на приближенных Кадырова из-за геев

Некоммерческие организации «Европейский центр конституционных прав и прав человека (ECCHR)» и «Российская ЛГБТ-сеть» подали в суд в Германии иск против пятерых приближенных главы Чечни Рамзана Кадырова из-за преследований геев в Чечне. Об этом сообщает британское издание The Guardian.

Авторы заявления, поданного в феврале, считают, что власти республики причастны к убийствам, арестам, пыткам, насилию в отношении, по меньшей мере, 150 человек из-за их сексуальной ориентации.

По данным издания, в списке тех, против кого подан иск — заместитель председателя правительства Чечни Абузайд Висмурадов и бывший начальник полиции города Аргун в Чечне Аюб Катаев, против которых уже ввел санкции ЕС, а также председатель парламента Чечни Магомед Даудов.

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Ранее правозащитники подавали по этому поводу иск в Международный уголовный суд (МУС), однако Россия вышла из-под его юрисдикции. Германское законодательство позволяет привлекать виновных в преступлениях против прав человека вне зависимости от того, где они их совершили.

«В неидеальной системе международного уголовного правосудия, учитывая ограниченную юрисдикцию МУС, Германия пытается гарантировать, что Европа — не тихая гавань для военных преступников. Если никто не занимается расследованием, то Германия может и должна брать это на себя, представляя таким образом Европу и международное сообщество», — заявил основатель ECCHR Вольфганг Калек.

15 марта «Новая газета» опубликовала вторую часть расследования о казнях в Чечне. В ней бывший сотрудник полка патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата Кадырова старший сержант полиции Сулейман Гезмахмаев рассказал об обстоятельствах якобы убийства как минимум 13 человек из «списка 27».