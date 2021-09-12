Епископом церкви в США впервые стал трансгендер

В США Евангелическо-лютеранская церковь впервые назначила трансгендера епископом. О назначении стало известно еще в мае, но сейчас Меган Рорер вступил в должность, сообщает Sky News.

Рорера избрали на шестилетний срок. Преподобный будет курировать около 200 монашеских сообществ в Калифорнии и Неваде. В отношении себя священнослужитель просит употреблять местоимение «они».

Епископ Рорер, который женат и имеет двоих детей, стал одним из семи пасторов, принятых евангелическо-лютеранской церковью в 2010 году после того, как она разрешила рукоположение священнослужителей, которые состоят в однополых отношениях. Ранее Рорер служил пастором лютеранской церкви в Сан-Франциско, а также помогал городским бездомным и ЛГБТ-сообществам. Среди прочего он курировал программу по обеспечению продуктами питания ВИЧ-положительных людей.

Евангелическо-лютеранская церковь — одна из крупнейших христианских конфессий в США, насчитывающая около 3,3 миллиона прихожан.

В Российской православной церкви недавно озадачились вопросом смены пола и решили создать для этого специальную рабочую группу. К работе в этой комиссии привлекут «компетентных экспертов». По итогам планируется разработать специальный документ, в котором будет отражено, как РПЦ относится к смене пола.