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Эллиот Пейдж показал фото с прессом после операции по удалению груди

Трансгендерный актер Эллиот Пейдж выложил фото с прессом после операции по удалению груди
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Кадр: @elliotpage

Канадский актер Эллиот Пейдж, в конце 2020-го года совершивший каминг-аут как трансгендерный мужчина, показал фотографию с прессом после операции по удалению груди. Он опубликовал снимок в Instagram-сторис.

Артист сделал селфи с обнаженным торсом. До этого он долгое время не показывал свое тело — в мае он впервые выложил снимки в плавках.

О том, что Пейдж удалил грудь, стало известно в марте. Артист признался, что операция полностью изменила его жизнь, позволив чувствовать себя комфортно в собственном теле.

1 декабря актриса Эллен Пейдж объявила себя трансгендером и поменяла имя на Эллиот Пейдж на своей странице в Twitter. Пейдж призвал употреблять в отношении себя местоимения «он/они». Он также сказал всем трансгендерам, которые столкнулись с харассментом, абьюзом и ежедневной угрозой насилия, что делает все для того, чтобы «изменить мир к лучшему».

В фильмографии Пейджа такие картины, как «Джуно», «Начало», «Люди Икс: Дни минувшего будущего» и «Американское преступление», а также сериал «Академия Амбрелла».

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