Актриса Эллен Пейдж снова совершила каминг-аут

33-летняя канадская актриса Эллен Пейдж, известная ролями в фильмах «Джуно» и «Начало», снова совершила каминг-аут. Она объявила себя трансгендером и поменяла имя на «Эллиот Пейдж» на своей странице в Twitter.

Это второй каминг-аут актрисы: в 2014 году Пейдж объявила себя лесбиянкой.

«Привет, друзья, я хочу поделиться с вами, что я — трансперсона, мои местоимения — он/они, а меня зовут Эллиот. Я счастлив, что пишу это. Счастлив быть здесь. Оказаться в этом моменте в моей жизни», — говорится в сообщении.

Также в признании Пейдж говорится, что актер боится агрессии: «Дискриминация по отношению к транслюдям коварна и жестока, что приводит к ужасающим последствиям. Только в 2020 году, как сообщалось, было убито не менее 40 транслюдей, большинство из которых были чернокожими и латиноамериканскими трансженщинами».

В свой адрес Пейдж призвал употреблять местоимения «он/они». Он также сказал всем трансгендерам, которые столкнулись с харассментом, абьюзом и ежедневной угрозой насилия, что он делает все, «чтобы изменить этот мир к лучшему».

Помимо «Начала», Пейдж снималась в фильмах «Люди Икс: Дни минувшего будущего», «Американское преступление», также она получила известность после съемок в сериале «Академия Амбрелла». Помимо прочего, она озвучивала персонажей в мультсериалах «Симпсоны» и «Гриффины».