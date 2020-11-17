Родившаяся с мужскими гениталиями девушка-трансгендер забеременела

Девушка-трансгендер из американского города Бостон, штат Массачусетс, родившаяся с мужскими гениталиями, забеременела. Об этом сообщает издание The Sun.

18-летнюю Майки Шанель (Mikey Chanel) с рождения воспитывали как мальчика. Однако, по ее словам, она всегда чувствовала, что с ней что-то не в порядке. В 13 лет американка заявила, что ей нравятся парни. С возрастом ее стали беспокоить неприятные ощущения при посещении туалета и занятиях любовью. В прошлом году она наконец обратилась в больницу.

«Мне сказали, что у меня есть шейка матки, яичники, матка и фаллопиевы трубы, и при желании я могу забеременеть, — вспоминает Шанель. — Сначала я подумала, что это шутка. Я даже не знала, что такое бывает. Я такая типа: "Ха-ха, где камеры?" Затем они показали мою матку на экране».

У Шанель диагностировали синдром персистирующих мюллеровых протоков — редчайшее состояние, при котором человек рождается с мужскими гениталиями и внутренними женскими половыми органами. Доктор посоветовал девушке-гермафродиту ампутировать матку, но она отказалась. Она заявила о желании стать родителем.

«Я никогда не ощущала себя парнем. Я была женственной, — говорит она. — В пять лет я играла с сумками моей тети и красила губы маминой помадой. У меня всегда была женственная фигура».

Четыре месяца назад американка перенесла лапароскопическую процедуру оплодотворения через брюшную полость и успешно забеременела. «Не могу дождаться момента, когда стану родителем», — признается она. Американка утверждает, что теперь чувствует себя полноценной женщиной. После родов она планирует немного изменить внешность, чтобы стать еще женственнее.

Ранее сообщалось, что житель подмосковного Серпухова Андрей Соколов, у которого диагностировали гермафродитизм, рассказал о неудачных попытках попасть на прием к гинекологу на протяжении пяти лет. По его словам, когда он узнал о диагнозе, то испытал сильнейший шок.