Трансгендерный актер Эллиот Пейдж назвал смену пола «спасением жизни»

Канадский актер Эллиот Пейдж, совершивший в конце 2020 года каминг-аут как трансгендерный мужчина и удаливший грудь путем операции, назвал процесс смены пола «спасением жизни». Об этом он заявил в интервью Опре Уинфри, вышедшем на платформе Apple TV+.

Во время интервью Пейдж прослезился, когда Уинфри спросила его, что принесло ему больше всего радости. Он рассказал, что чувствует себя счастливее после перенесенной хирургической операции по удалению груди. Назвав свой трансгендерный переход «освобождающим опытом», он признался, что операция дала ему новую энергию.

«Я хочу, чтобы люди знали, что это не только изменило мою жизнь, но и я также верю, что это спасает жизнь многих других людей», — сказал актер.

Пейдж описал в интервью все мучения, с которыми он сталкивался, когда был вынужден приходить на премьеры фильмов в платьях, так как он чувствовал дискомфорт, находясь в женском теле.

В марте Пейдж удалил себе грудь и признался, что операция помогла ему, «наконец, узнавать себя, когда он смотрит в зеркало».

1 декабря Эллен Пейдж совершила каминг-аут как трансгендерный мужчина и поменяла имя на Эллиот Пейдж на своей странице в Twitter. Актер призвал употреблять в отношении себя местоимения «он/они».

Эллиот Пейдж стал первым трансгендерным мужчиной, который попал на обложку журнала Time. Он также был номинирован на премию «Оскар» за роль в фильме «Джуно».